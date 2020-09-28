Azerbaycan televizyonu çatışma bölgesinde

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dünden beri devam eden aralıksız çatışmalar devam ederken bölgeden gelen son görüntüler dehşete düşürdü.

Azerbaycan televizyonunda yayınlanan görüntülerde Ermenistan tarafından yapılan saldırılar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldiği görülüyor.

550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

ERMENİLER ACIMASIZCA SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRDI!



🔹#Azerbaycan televizyonunda yayınlanan görüntülerde #Ermenistan tarafından yapılan atışlar sonucu yerleşim yerlerindeki kayıplar gözler önüne serildi. pic.twitter.com/LeQaRrrpJU — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 28, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

"18 İHA, 22 TANK İMHA EDİLDİ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi "Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

KISMI SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.