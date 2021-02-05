"Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli SİHA eğitimlerini tamamladı"

Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin SİHA eğitimlerini tamamladığını açıkladı.

Bayraktar, konuya ilişkin Telegram kanalından, "Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA eğitimlerinin tamamlamış personelinin sertifikalarının takdim etmek üzere SİHA eğitim merkezimize geçiyoruz. Herkese hayırlı cumalar." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söylemişti.

Azerbaycan'ın elindeki İHA ve SİHA'ların miktarına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.