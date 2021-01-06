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Azerbaycan S-300'leri böyle vurdu

44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Kamikaze İHA'ların S-300'leri imha ettiği anlara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının oynadığı rol tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler yerel medya tarafından yayınlandı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uzun süre ürkütücü bir ses duyuldu, patlamanın yaşanması ise saniye sürmedi.

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