AjansHaber.com.tr Gündem Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor

Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi. 

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
Depremle ilgili provokasyon yapan kişi gözaltında
Anne ve 2 çocuğuna ulaşan ekip o anları anlattı
E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!
Edanur Türkiye'nin gönlüne taht kurdu
Deprem provokasyonuna geçit yok