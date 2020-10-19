Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

Ateşkese uymayan Ermenistan'a ait İHA da düşürdü

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.

Ermenistan Azerbaycan topraklarına saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Ağdam bölgesi topraklarına ateş açtığını açıkladı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.