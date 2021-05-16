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Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikatta yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, askeri tatbikata başlandı.

15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Tatbikat 20 Mayıs'a kadar sürecek

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

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