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Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-İran sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının açtığı ateş sonucu iki Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Koruma Hizmetinden yapılan açıklamada, Yardımlı ilinin Gendere köyü kırsalında İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan 3 kişiyle sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kaçakçıların "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı belirtilen açıklamada, biri üsteğmen 2 askerin yaralandığı, hastaneye kaldırılan askerlerin kurtarılamadıkları ifade edildi.

İran vatandaşı olduğu tahmin edilen fakat kimlikleri henüz belirlenemeyen kaçakçılardan birinin yakalandığı, ikisinin kaçtığı, olay yerinde yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde bulunduğu kaydedildi.

2 zanlının arandığı, olayla ilgili İran tarafının bilgilendirildiği açıklandı.

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