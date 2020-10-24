AjansHaber.com.tr Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın sığınaklarını imha etti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan bu kez Çukur'un başrolünü hedef aldı
Ermenistan'ın yeni hedefi Türk ünlüler
Azeri asker öldürdük diye servis ettiler
"Eşcinseller İsveç'e gitsin"
Trump, Biden'ı fena köşeye sıkıştırdı
Stratejik Suşa kentini kuşatma için son aşama
Azerbaycan ordusu, Hilal Taktiği ile ilerliyor