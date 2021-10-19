Azerbaycan, Ermenistan'ı "etnik temizlik" yapmakla suçladı

Azerbaycan'ın, Ermenistan aleyhine açtığı "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin ihlali" davasında duruşmalar sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) yargı organı olan Divan'da gerçekleşen duruşmalarda, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan'ı "Azerilere karşı etnik temizlik yapmak ve ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal etmekle" suçladı.

Mammadov'un başkanlığındaki Azerbaycan avukatları, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Karabağ'da toprak altına mayın döşemeye devam ettiğini belirterek Divan'dan, mayınların yerini gösteren haritaların teslim edilmesi yönünde hüküm vermesini istedi.

Azerbaycan avukatları, toprak altına mayınları döşemenin "Ermenistan'ın on yıllardır süren etnik temizlik faaliyetinin bir devamı ve bu bölgeleri, Azerbaycanlılardan temizleme girişiminin parçası olduğunu" savundu.

Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyeti, Divan'dan Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik tüm nefret söylemlerine son vermesine hükmetmesini talep etti.

Azerbaycan, Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli grup başta olmak üzere Azerbaycanlılara yönelik, etnik temizlik, nefret söylemi ve ırkçılığın sonlandırılmasını istedi.

Azerbaycan ayrıca Ermenistan'ın ırkçılık ve etnik temizlik ihlallerine ilişkin delilleri muhafaza ederek, hükmedilecek tedbir karalarına ilişkin aldığı önlemleri düzenli olarak Divan'a sunmasını talep etti.

Ermenistan avukatları, Azerbaycan'ın iddialarını reddederken Divan'dan, tüm tedbir taleplerini reddetmesini istedi.

Dün başlayan duruşmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "karma formatta" yürütülürken, mahkemenin bazı üyeleri duruşmaya şahsen, diğerleri ise görüntülü katıldı.

Divan'ın, geçici tedbirlere ilişkin kararını kısa sürede açıklaması bekleniyor.

- Karşılıklı davalar

Azerbaycan ve Ermenistan, BM bünyesindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda karşılıklı olarak açtıkları davalarda, birbirlerini, iki ülkenin de tarafı olduğu "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"yi ihlal etmekle suçluyor.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı aynı sözleşmenin ihlali nedeniyle açtığı davanın duruşmaları geçen hafta yapılmıştı.

Ermenistan, Azerbaycan'ı Ermenilere yönelik etnik temizlikle suçlarken "şiddet ve nefret döngüsünün sona erdirilmesi için" Divan'dan, Azerbaycan aleyhine tedbirlere hükmetmesini istemişti.

Bu suçlamayı reddeden Azerbaycan ise etnik temizliği yapanın Ermenistan olduğunu savunmuştu.

Bugün sona eren duruşmalarda davayı esastan ele almayan Divan, yargı yetkisine sahip olup olmadığını ve geçici tedbir taleplerini inceleyecek.