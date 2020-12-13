Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Minsk Grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Dağlık Karabağ sorununun çözümünde herhangi bir rol oynamadığını belirterek, "Minsk Grubu fikir üretmek yönünde bazı faaliyetlerde bulunsa da bunlar sonuç doğurmadı. Gerçek bu." dedi.

Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i kabul etti. Kabulde Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov da yer aldı.

Bölgede durumun değiştiğine dikkati çeken Aliyev, Azerbaycan olarak yaklaşık 30 yıldır süren Dağlık Karabağ sorununu güç yolu ve siyasi araçlarla çözdüklerini bildirdi.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun faaliyetlerinden de bahsederek, "Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı ancak Minsk Grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı. Son 17 yıldır müzakerelerin içindeyim. Minsk Grubu fikir üretmek yönünde bazı faaliyetlerde bulunsa da bunlar sonuç doğurmadı. Gerçek bu." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bu sorunu kendisinin çözdüğünü belirten Aliyev, Ermenistan'ı savaş alanında yendiklerini ve teslimiyet bildirisini imzalamaya zorladıklarını kaydetti.

Aliyev, bölgede yaşayan Ermeni nüfusla hiçbir sorunlarının olmadığını, onların Azerbaycan yönetimi altında daha iyi bir yaşama sahip olacaklarını bildirdi.

"Sarkisyan ve Koçaryan'ın ordusunu yendik"

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın "savaş suçlusu" oldukları değerlendirmesinde bulunan Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz aslında Sarkisyan ve Koçaryan'ı yendik. Onlar tüm sorumluluğu Paşinyan'ın üzerine atmak istiyorlar. Daha önce de söyledim. Paşinyan kim ki. O, Sarkisyan ve Koçaryan rejimine karşı protesto dalgasında iktidara gelen rastgele bir adam. Bu kişinin hiçbir bilgisi veya deneyimi yoktur. Uluslararası ilişkiler ve ülke yönetimi hakkında hiçbir fikri yok. Hayatında hiçbir zaman yöneticilik yapmamış bir adam. Yani tek başına suçlanamaz. Bizi kışkırttığı, kabul edilemez şeyler yaptığı ve bunun için cezalandırıldığı doğrudur ancak biz Sarkisyan ve Koçaryan'ın ordusunu yendik."

Aliyev, Ermenistan ordusunun 30 yıl süresince Sarkisyan ve Koçaryan tarafından oluşturulduğunu hatırlatarak, Azerbaycan'a karşı işlenen tüm savaş suçlarının belgelendirildiğini, bir zamanlar işgal altında bulunan şehirlerde Ermenilerce gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

"Dün Ermeni militanlarca birtakım terör eylemleri işlendi"

Bölgede Rus barış gücünün faaliyete başladığını, durumun biraz istikrara kavuştuğunu dile getiren Aliyev, şunları söyledi:

"Fakat dün Ermeni militanlar ya da sözde 'Ermeni ordusu'nun kalıntıları tarafından birtakım terör eylemleri işlendi. Bu, elbette, endişe verici bir konudur. Ermenistan hiçbir şekilde yeniden başlamaya can atmamalıdır diye düşünüyorum. Ermeni faşizmi yeniden baş kaldırsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri harekat planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimse için sır olarak kalmamalı. Umarım böyle bir durum yaşanmaz."

Aliyev, kurulması planlanan Türk-Rus Gözetim Merkezi konusunda, şu bilgileri verdi:

"Gözetim merkezi Ağdam ilinde kurulma aşamasındadır. Türk-Rus Gözetim Merkezi ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek. Bence bu, bölgesel iş birliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında çok makbul bir iş birliğinin sembolüdür. Bu artık bir realitedir."