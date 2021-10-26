Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, dünya çapında büyük bir güce dönüştüğünü ve kimsenin Türkiye'ye iradesini dikte edemeyeceğini belirterek, "Bugünlerde öz kardeşim Türkiye, iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu, bütün siyasetçiler için örnektir. Ulusal onurunu koruyan, öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider, bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir." dedi.

Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın, işgalden kurtarılan toprakları ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Aliyev, dört ay önce Şuşa'da bir araya geldiklerini, bugün ise Fuzuli ve Zengilan'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.

Aliyev, Şuşa'da imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin tarihi bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, bu beyannamenin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine yükselttiğini ifade etti.

Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını birlikte yapmalarının, Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğinin, gücünün göstergesi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke gibi her zaman birbirinin yanındadır. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın inşası sadece 8 ay sürdü. Havalimanının inşasında Azerbaycan ve Türk şirketleri yer aldı. Bu bizim ortak başarımızdır." dedi.

Aliyev, Zengilan'da temelini attıkları Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'ne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yatırım projesi de Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak projesidir. Bu bir kez daha gösteriyor ki tüm işlerde, aynı zamanda işgalden kurtarılan topraklardaki imar çalışmalarında da omuz omuza birlikte ilerliyoruz. Zengilan'ın Ağalı köyündeki bu resmi tören tarihe geçecektir. Genellikle resmi törenler başkentlerde yapılıyor. Fakat hem Şuşa'da hem de bugün Zengilan'da resmi törenin yapılması, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının seslendirilmesi gösteriyor ki, bizim ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte (Türkiye ile) yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz."

Karabağ savaşında Erdoğan ve Türkiye'nin desteklerini hatırlatan Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son anlarına kadar Türkiye, Azerbaycan'ın yanında oldu. Değerli kardeşim, tüm dünyaya Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etti. Bu bize çok büyük siyasi ve manevi destek, ek güç verdi. Azerbaycan halkı size şükranlarını sunuyor. Azerbaycan'da herkes sizi seviyor, saygı duyuyor. Siz bizim zaferimiz için büyük işler gördünüz. Bugün imar döneminde de bizimle birliktesiniz. Yoğun çalışma grafiğiniz var. Afrika'nın 4 ülkesine gittiniz, ülkenizde önemli etkinliğe katıldınız. Sonrasında zaman bularak Azerbaycan halkı ile birlikte olmak için buraya geldiniz. Bunu takdir ediyoruz. Bu gerçek kardeşlik ve dostluk örneğidir. Bu aynı zamanda hem halklarımıza hem de dünyaya bizim birlikte olduğumuz, birlikteliğimizin sarsılmaz ve ebedi olduğu yönünde mesajdır." diye konuştu.

- "Kimse Türkiye'ye kendi iradesini dikte edemez"

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan iş birliğinin hem bölgesel hem de dünya çapında önemli etkene dönüştüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında büyük güce dönüştü. Kimse Türkiye'ye kendi iradesini dikte edemez. Bugünlerde öz kardeşim Türkiye, iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu, bütün siyasetçiler için örnektir. Ulusal onurunu koruyan, öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider, bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan, en önemli faktörlerden biridir. Bunu değerlendirmeliyiz."

Azerbaycan'ın, Türk Konseyi dönem başkanlığını gelecek ay Türkiye'ye devredeceğini bildiren Aliyev, "Türkiye'nin, değerli kardeşimin liderliğinde Konsey'e başarıyla başkanlık edeceğinden eminim. Türk devletleri arasındaki iş birliği ve kardeşlik ilişkileri daha da güçlenecek ve tüm Türk dünyası için yeni olanaklar açılacaktır." diye konuştu.

Aliyev, temelini attıkları karayolunun, Zengezur Koridoru'nun bir parçası olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Zengezur Koridoru, bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan, Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak. Bu adımların yakın gelecekte meyve vereceğinden eminim. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında faaliyet gösteren Türk şirketlerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde bölgede karayolları, demir yolları, tüneller yapılıyor, altyapı projeleri gerçekleştiriliyor. Bu bizim birlik ve kardeşliğimizin tecessümüdür. Türkiye ve Azerbaycan, bundan sonra da iki kardeş ülke olarak birlikte ileriye gidecektir. Halklarımız daha da yaklaşacak, devletlerimiz daha başarılı iş birliği kuracak, böylelikle iş birliğimiz daha etkili olacaktır."