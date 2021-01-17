Azerbaycan askerleri 'Kış Tatbikatı' için Kars'ta

Açıklamada, "Karabağ'da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

2️⃣ Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla “hoş geldiniz” diyoruz.



“Tek Millet, İki Devlet” anlayışımızla “tek yürek, tek bilek, tek yumruk” olarak çalışmaya devam edeceğiz!https://t.co/kEGM78qIvR🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/udLHomBzqS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021