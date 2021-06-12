Azerbaycan, 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki işgali sırasında, bölgeye 97 bin mayın döşeyen Ermenistan ile mayın haritaları karşılığında gözaltında bulunan 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a takdim ettiği bildirildi.
15 Ermenistan vatandaşı iade edildi
Azerbaycan tarafının da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade ettiği belirtildi.
Gürcistan'a teşekkür
İade işleminin Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi.
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