Depremde yıkılan bina ile hayatını kaybedenlerin sayısı arasında orantısızlık var

Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından deprem bölgesinde yıkılan bina sayısı ile ölenler arasındaki orantısızlığa dikkat çekerek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada,

merkez üsleri Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6

büyüklüğündeki iki çok şiddetli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısını 46 bin 104 olarak belirttiğini hatırlatan Çıray, Erdoğan’ın yaralananların toplam sayısına ilişkin bir bilgi vermediğini söyledi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelmiş bina sayısının 230 bini, bu binalardaki bağımsız bölüm sayısının 645 bini bulduğunu, ayrıca 3 milyon 320 bin vatandaşımızın da deprem bölgesinden diğer illere tahliye edildiğinin belirtildiğini anımsatan Çıray, “Resmi açıklamalarda belirtilen ağır hasarlı bina sayısı verileri, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın açıklanan toplam sayısı arasında sanki bir oransızlık olduğunu düşündürmektedir” dedi.



