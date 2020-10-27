Aytun Çıray CHP'ye göz kırptı

İYİ Parti'de 20 Eylül'de yapılan 2. Olağan Kurultay'da başlayan "liste krizi" sonrası yaşananlar partide deprem etkisine neden oldu. İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ iddiaları konuşulmaya devam ederken, liste krizinde parti yönetimine tepki koyan isimlerden biri de Aytun Çııray'dı. Çıray, katıldığı programda çarpıcı bir iddia ortaya atıp adeta CHP'ye göz kırptı.

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir programda İYİ Parti ve AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını söyledi. Çıray, "Partiden birinin sarayla ilişkisini biliyorum. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?" dedi.

Çıray'ın programa damga vuran konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "İYİ Parti, AK Parti ile belirli bir takım ilişkilere girmiş. Mesela partiden birinin sarayla ilişkisini biliyorum. Belli ki bu ilişki sonucunda parlamenter sistem adı altında bir takım görüşmeler başlayacak. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Ve seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?

"ŞEREFİMİZİ, İTİBARIMIZI RİSKE ETTİK"

Bunun için mi İYİ Parti'yi kurduk? Ben bunun için mi beni bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir sorunum yokken ayrıldım? Bunlar için mi yola çıktık? Biz her türlü şerefimizi, itibarımızı riske ettik"