Ayşenur Arslan ve Emin Çapa adeta trollük yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Erbaş, önceki gün durumu kötüleşince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erbaş'ın hastaneye yatmasının ardından sosyal medyada dedikodu kazanı kaynatılmaya başlandı. Canıyla uğraşan Erbaş'la ilgili ortaya atılan ise Amerikan Hastanesi'ne yattığı yönündeydi. Ancak sosyal medya yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

HALK TV YİNE YALANA ALET OLDU

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında sosyal medyada ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi. Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini belirten Arslan, birkaç dakika sonra 'Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'da öyle bir hastane yokmuş' dedi.