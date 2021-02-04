Ayşenur Arslan neyi ima etti?

Daha öncede bir çok kez skandallarla gündeme gelen CHP'ye yakın yayın kuruluşu Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan yine skandal bir yoruma imza attı. Boğaziçi'nde Rektör Melih Bulu'nun atanması bahane edilerek çıkartılmak istenen kargaşa ile ilgili yorumlarda bulunan Arslan'ın sözleri büyük tepki çekti.

NEYİ İMA ETTİ?

Arslan, Boğaziçi olayları için 'Boğaziçi'nde yaşananlar çıtayı arşa taşıdı diyeceğim ama hayır daha arşa taşıyacaklar, yeri zamanı var.' dedi.

Arslan'ın ne ima ettiği merak konusu oldu.

Ayşenur Arslan neyi ima ediyor?



🔹CHP'nin kanalı Halk Tv'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan, Boğaziçi olayları için "Boğaziçi'nde yaşananlar çıtayı arşa taşıdı diyeceğim ama hayır daha arşa taşıyacaklar, yeri zamanı var." dedi.

🔹Arslan'ın ne ima ettiği merak konusu oldu. pic.twitter.com/1Ab7hf4IhJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021





