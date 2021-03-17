Ayşenur Arslan 'İman dendiğinde akıl devre dışı kalır' dedi, donup kaldı

İman ve inanç söz konusu olduğunda aklın devre dışı kaldığını söyleyen Ayşenur Arslan, imanlı kişilerin soru soramayacağını söyledi. Daha sonra ekrana bir soru yansıtmak isteyen Arslan, yansıtılmayınca soruyu soramadı.

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, yine dindar kesimi hedef aldı.

İktidarın din meselesine önem vermesinin nedeninin insanların soru sormalarına engel olmak olduğu görüşünü savunan Arslan, konu inanç olduğunda aklın devre dışı kalınacağını söyledi.

CHP'nin televizyon kanalı olan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, dindar kesimi hedef alarak yine skandal sözlere imza attı



🔹İman ve inanç söz konusu olduğunda aklın devre dışı kaldığını söyleyen Arslan, imanlı kişilerin soru soramayacağını söyledi.



📎https://t.co/OTXlv0hL2s pic.twitter.com/ttALRu1qZs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 17, 2021

"SORU SORAMAZSINIZ"

Arslan, "Din meselesine bu kadar vurgu yapmalarının nedeni çok açık. İman edeceksiniz. İman ve inanç dediğiniz zaman akıl devre dışı kalır. Akıl bir kenarda kalır. Soru hele hiç gündeminize gelmez. Soru sormazsınız. Soru soramazsınız." dedi.

KENDİSİ DE SORU SORAMADI

Daha sonra ekrana bir soru yansıtmak isteyen Arslan, soruyu göremeyince donup kaldı, ardından da "Soruyu göremiyoruz" diyerek rejiye çıkıştı.