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Ayşegül Arslan ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Sözde gazeteci Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler sarfederek ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Milli ve manevi değerlere olan karşıtlığı ile tanınan gazeteci Ayşenur Arslan, CHP yandaşı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza attı. Her fırsatta hükümeti ve millimanevi değerleri hedef almayı adeta kendisine görev edinen Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalktı.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

"Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki topladı.

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