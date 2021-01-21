AYM'den Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugün CHP’li Enis Berberoğlu’nun ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu karara bağladı.

AYM, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

MİT TIR’larıyla ilgili görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM, ihlal ve yeniden yargılama kararı aldı. Yerel mahkeme yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi, bir üst mahkeme de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ni adres gösterdi. Berberoğlu’nun avukatları bu gelişme üzerine bir kez daha AYM’nin yolunu tuttu.