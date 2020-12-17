AYM üyeliği seçim sonuçları belli oldu

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak üç isim belli oldu. Bu üç kişi arasında İrfan Fidan da var.

Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisinin AYM üyeliğine atayacak.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.