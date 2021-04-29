Aykut Erdoğdu, CHP’li belediyelerden para topladı iddiası

“KHK ile üniversiteden ihraç edilen bazı öğretim üyelerine maaş vereceğiz” diyerek Türkiye’nin çeşitli ilçe belediyelerini ikna eden Erdoğdu’nun, hemen her belediyeden 30 bin TL civarında para aldığı ifade edildi.

Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'li vekiller ile ilgili birbirinden ilginç iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken, sabah.com.tr yeni kulis bilgilerine ulaştı.

VER PARAYI KURTUL

Skandal açıklamalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun; Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ihraç edilen akademisyenler üzerinden, CHP'li belediyelerden finansman desteği istediği ortaya çıktı. KHK ile atılan akademisyenlerin, partinin istekleri doğrultusunda bilimsel araştırmalarda bulunacağı, karşılığında ise maaş bağlanacağını öne sürdüğü kaydedildi.

30 BİN LİRA PARA ALDI

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli ilçe belediyelerinden para toplayan Erdoğdu'nun, hemen her belediyeden 30 bin TL civarında para aldığı ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nin durumdan haberdar olmadığını öğrenen belediye başkanlarının, Aykut Erdoğdu ile görüşmeme kararı aldığı bildirildi. Bomba iddialar bir süredir CHP kulislerini sallarken, konu ile ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

SKANDAL DEYİNCE ONUN ADI GELİR

Aykut Erdoğdu, 103 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında, AK Partilileri tehdit etmişti. Erdoğdu, şunları söylemişti: 'Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz.'

Kaynak: sabah.com.tr