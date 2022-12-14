Aydın'da 5 yıl önce sevgilisini, şimdi ise kocasını bıçaklayarak öldürdü

Aydın Efeler ilçesinde 5 yıl önce çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldüren,16 yıl ceza alan Emel Bağ, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra Doğukan Bağ ile tanışan ve bir süre sonra evlenen Emel Bağ Aydın Orta Mahalle'deki evlerinde 7 Mayıs'ta kocası Doğukan Bağ ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında mutfağa giderek ekmek bıçağını alan Emel Bağ kocasını bıçakladı. Koacası Doğukan'ı yaraladıktan sonra apartmadan çıkarken komşuları tarafından görülmüş, elindeki bıçağı da apartman boşluğuna atmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Doğukan Bağ'ı hastaneye kaldırmıştı. Doktorların müdahalesine rağmen Dığukan yaşamını yitirmiş Emel Bağ da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Emel Bağ "Tartıştık. Tartışma sırasında neler oldu anımsamıyorum. Daha sonra evden ayrılıyordum. Ben ayakkabımı elime alıp aşağıya inerken bıçak elimdeydi. Doğukan'ı o şekilde görünce, insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye bıçağı delikten aşağı attım. Ben yardım istediğimde de yaşıyordu. Pişmanım, böyle olsun istemezdim” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emel Bağ'a eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, olayın yaşanmasında ilk hareketi kimin yaptığının tespit edilememesi nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla düşürdü.

Karara itiraz edeceğiz

Duruşmadan sonra Aydın Adliyesi önünde açıklamayapan baba Veysel Bağ, cezayı az bulduğunu ve karara temyizde itiraz edeceğini söyledi. Baba Bağ, “Keşke cezası idam olsaydı. Maalesef kanunlarımızda idam cezası yok. En az bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmalıydı. Bu kadın kanunların boşluğundan faydalanarak bizim canımızı yaktı. Başka davalar da emsal kabul edilecek. Kesinlikle bu cezayı kabul etmiyoruz. Bu mahkemenin peşinden giderek onun en ağır cezayı olmasını sağlayacağız. Adaletin sağlanacağına inanıyorum" diye konuştu.