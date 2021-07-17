Aydın Öztürk kimdir?

Aydın Öztürk 1986 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğretim hayatını Bursa’da tamamlayan Öztürk, lise öğrenimini Samsun’da görmüştür. Fırat Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde okumaya hak kazanan Öztürk, 2011 yılında lisans hayatını tamamlamıştır.

Öztürk, konvansiyonel medyanın yerini yeni medyaya bırakmaya başladığı 2014 yılında dijital medyaya adım atmıştır. Dijital medyadaki kariyerine EHA Medya ile başlayan Öztürk, bu süre zarfında ehamedya.com sitesini ve buna bağlı Twitter, Instagram ve çeşitli sosyal medya hesaplarına içerik üretirken aynı zamanda yöneticiliğini üstlenmiştir. Dijital medyada kendine bir yer edinen ve bilinirliği artan Öztürk, 2019 yılında parssplus.net sitesini kurmuştur. Öztürk, Parss Plus sitesinde ve ona bağlı sosyal medya hesaplarında Türk ve dünya savunma sanayii, bilim, teknoloji ve uzay gibi konulara ilişkin haberlere imza atmıştır. Dijital medyanın dinamiklerine hakim olan Öztürk, ele aldığı gelişmeler ve konular hakkında infografik, video, özel içeriklerle haberleri daha büyük kitlelere duyurmuştur. Bunların yanı sıra Twitter'da @oztrk_aydnTR kullanıcı adı ile paylaşımlarını da sürdürmektedir.

2014 yılında ehamedya.com’da dijital medya kariyerine başlayan Öztürk, 2019’ da kurduğu Parss Plus genel koordinatörlüğüne ve EHA Medya’daki editörlük görevine devam etmektedir.