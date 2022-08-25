Aydın Ayaydın'ın vukuatları bitmiyor; Azeri işkadınına saldırdı!

Bodrum'daki lüks sitede tatil yapan eski CHP'li Aydın Ayaydın, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi.

Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan 6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour, "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.

Ayaydın, Ahadpour'un üzerine yürüyerek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diye saldırmaya kalktı.

Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi. Ayaydın'ın yabancı yatırımcılara yönelik olumsuz tavırları bununla da sınırlı değil.

Bir dönem T24.com’da Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı sıfatıyla yazılar yazan Aydın Ayaydın’ın Hepsiburada.com'u da bünyesinde barındıran Doğan Grubu'nun bir başka şirketi olan Milta Turizm’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayaydın'ın Trendyol'u hedef alan haksız rekabet ve karalama içeren yazılarının arka planında bu ortaklığın olduğu gün yüzüne çıkmıştı.

Ayaydın'ın Hepsiburada.com'un sektördeki en büyük rakibi konumunda bulunan Trendyol'a yönelik ardı arkası kesilmeyen asılsız iddiaları ve karalama kampanyalarının üzerine Trendyol, eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın hakkında “haksız rekabet ve karalama” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Etik dışı ticari hamlelerini yabancı sermaye düşmanlığınının ardına gizleyen Ayaydın, 2018'te Trendyol'a ciddi bir yatırımla ortak olan Çin'in dünyaca ünlü e-ticaret firması Ali Baba Group'a saldırmıştı.