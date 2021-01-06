Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin açıklama

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından başlayan provokatif eylemlere ilişkin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

İşte o açıklama "Ülkemizde son zamanlarda Üniversitelerimizde yaşatılmaya çalışılan kaos ortamına ilişkin Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin 06/01/2021 tarih ve 2021/01 toplantı sayısı ile senato bildirisidir.

Üniversiteler, bilimin üretildiği ve yayıldığı, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkıyı mihenk taşı olarak benimseyen kurumlardır. Yine üniversiteler, farklı fikirlerin barındığı güvenli limanlardır. Böylesi önemli misyonu olan güzide kurumlarımızı hedef almak, Türkiye’yi hedef almak, kaosa hizmet etmektir.

Üniversitelerimiz üzerinden kirli emelleri olanların farkındayız. Vesayetçileri de terör örgütlerini de görüyoruz. Vesayetçiler ve terör örgütleri üzerinden birliğimizi hedef alanları, 12 Eylül darbesi, 15 Temmuz ve Gezi gibi hain emellerin beslendiği hareketlerden iyi tanıyoruz.

Son günlerde, 12 Eylül koşullarını yaratmak istercesine güzide üniversitelerimizi hedef alan talihsiz senaryoların tekrar hayata geçirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi senatosu olarak, üniversitelerimizde her türlü şiddeti, en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizi kullanarak ve emelleri için onlardan faydalanarak bir kaos peşinde olanların kirli senaryosunu reddediyor ve oluşturulmak istenen kaosa hizmet edenleri sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."