Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

86 yıldır süren müze saçmalığının bitmesiyle cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da artık girişler için kılık kıyafet önlemleri alınıyor.

ETEKLİ-ŞORTLU-BAŞÖRTÜSÜZ GİRMEK YASAK

Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte girişlerde müze alışkanlığı devam etti.

Daha sonra ise cami girişi için yeni önlemler alındı.

Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyenler için, caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.