Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın üzerinden bir yıl geçti

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı imzalayarak, ümmeti sevince boğdu.

Vesayete darbe

Ayasofya-i Kebir Cami’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla Türkiye üzerindeki uluslararası vesayetin son bulduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, şunları dile getirdi: “Ayasofya’nın İstanbul’u fetheden büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emanetidir. Bakanlar Kurulu Kararı ile 86 yıl ibadete kapalı kalan Ayasofya-i Kebir Cami bir yıl önce şükürler olsun ibadete açıldı. Kendi topraklarımızda, ecdadımızın kanıyla, canıyla, kılıcıyla aldığı Ayasofya Cami-i şerifi ile ilgili kararı ülke olarak tabii ki bizler verecektik ve öyle de oldu. Bazı ülkelerin hadsiz açıklamaları olsa da Danıştay 10. Dairesi’nin bir yıl önceki kararı ve ardından Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılması uluslararası vesayete vurulan en büyük darbe olmuştur.”

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMEKTE GEÇ KALMADI

Yunan Başpiskoposu o dönem yaptığı açıklamada; "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." demişti.

RUSYA'DA SESSİZ KALMADI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin: “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz.”

"FARKLI İNANÇ VE TARİH.."

O dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo: "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz." sözleri ile Ayasofya müze olarak kalsın çağrı yapmıştı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK UYGULAMALARI İLE BİLİNEN FRANSA'DA AÇIKLAMA YAPTI

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz."



HDP: AYASOFYA KİLİSE OLMALI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan tepki gecikmedi. Müze ve cami olmasını değil direk klise olmasını istedi. Kaya, "Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur'an’dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir. Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var.

Adına cami demekle olmuyor. Orayı Allah'ın evi yapmak gerekiyor. Ayasofya özel bir konuma sahiptir. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir." dedi.