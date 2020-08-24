Ayasofya'da duygulandıran görüntü

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Çok sayıda vatandaş namaz kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gidiyor.

Ayasofya Camii'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.