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Ayasofya'da duygulandıran görüntü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Çok sayıda vatandaş namaz kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gidiyor.

Ayasofya Camii'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

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