AjansHaber.com.tr Gündem Akademik kariyerine geri döndü

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın akademik kariyerine geri döndü

Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi görevine geri döndüğü bildirildi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vatandaş bu sefer de İmamoğlu'nu şikayet etti
İşte gözaltındaki emekli amirallerin ilk sözleri!
‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı tutuklandı
Emniyet'ten o görüntülere ilişkin açıklama
Emekli amiraller için yeni karar
TRT'de bildiri okutan FETÖ'cüye ceza yağdı
CHP'li belediyedeki soruşturmada sıcak gelişme