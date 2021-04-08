Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın akademik kariyerine geri döndü
Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndüğünü açıkladı.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi görevine geri döndüğü bildirildi.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.
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