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Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Demirbaş, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, hayatını kaybetti.

Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.

 

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