Avusturya’da 'terörle mücadele yasa tasarısı' protesto edildi

Başkent Viyana'da toplanan göstericiler, "düşünce özgürlüğü tehlikede", "temel haklar korunmalı" yazılı pankartlar taşıdılar.

Protesto gösterisine çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dini cemaat temsilcisi ve bazı siyasiler de destek verdi.

Göstericiler, "Terörle Mücadele" ismi verilen yasa tasarısının, ülkedeki Müslümanlara yönelik keyfi uygulamaları ve baskıları artıracağını vurguladı.

Meclis Adalet Komisyonu'nda incelenen yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığının, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedefe aldığının altı çizildi.

Avusturya'da tartışmalı "terörle mücadele torba yasa tasarısı", 12 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Tasarının yasalaşması halinde, radikal görüşlerin yayıldığı ileri sürülen cami ve dini dernekler daha hızlı kapatılabilecek, toplum için tehlikeli olarak görüldüğü belirtilen kişiler, herhangi bir hukuki süreç olmaksızın gözaltına alınabilecek.