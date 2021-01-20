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Avusturya’da 'terörle mücadele yasa tasarısı' protesto edildi

Avusturya'da Müslümanları hedef alan "terörle mücadele yasa tasarısı" protesto edildi. Viyana'da düzenlenen gösteride, tasarının yasalaşması halinde Müslümanlara yönelik keyfi uygulamaların ve baskının artacağı vurgulandı.

Başkent Viyana'da toplanan göstericiler, "düşünce özgürlüğü tehlikede", "temel haklar korunmalı" yazılı pankartlar taşıdılar.

Protesto gösterisine çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dini cemaat temsilcisi ve bazı siyasiler de destek verdi.

Avusturya’da 'terörle mücadele yasa tasarısı' protesto edildi

Göstericiler, "Terörle Mücadele" ismi verilen yasa tasarısının, ülkedeki Müslümanlara yönelik keyfi uygulamaları ve baskıları artıracağını vurguladı.

Meclis Adalet Komisyonu'nda incelenen yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığının, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedefe aldığının altı çizildi.

Avusturya'da tartışmalı "terörle mücadele torba yasa tasarısı", 12 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Avusturya’da 'terörle mücadele yasa tasarısı' protesto edildi

Tasarının yasalaşması halinde, radikal görüşlerin yayıldığı ileri sürülen cami ve dini dernekler daha hızlı kapatılabilecek, toplum için tehlikeli olarak görüldüğü belirtilen kişiler, herhangi bir hukuki süreç olmaksızın gözaltına alınabilecek.

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