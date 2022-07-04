Avusturya İçişleri Bakanı Karner, Türkiye-Avusturya içişleri ve dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuştu

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sığınmacılar konusunda ortaya koyduğu çaba için Türkiye'ye büyük saygı duyduğunu belirtti.

Karner, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de bakanlıklar düzeyinde çok yoğun ve yapıcı diplomatik görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Karner, güvenlik alanında Türkiye ile suç örgütleriyle mücadele konusunda yaptıkları iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Karner, İpek Yolu Projesi kapsamında bir iş birliğinin söz konusu olduğuna değindiği konuşmasında, bu proje kapsamında Avusturya'da 2,5 yılda 300 failin tutuklanabilmesinin iki ülke arasındaki olumlu iş birliğine kanıt olduğunu söyledi.

İnsan kaçakçılığı meselesinin kendilerini çok ilgilendirdiğini kaydeden Karner, Avrupa genelindeki mevcut çatışma alanlarının yasa dışı faaliyetler için zemin hazırladığını belirterek "Ortaya çıkan şartlar insan kaçakçıları tarafından bilinçli bir şekilde kullanılıyor, suistimal ediliyor. Bununla birlikte Avusturya'da da iltica başvurusunda yüzde 50'den fazla artış var. Bu alanda Türkiye'yle iş birliğimizi yoğunlaştıracağız." dedi.

Karner, Türkiye ile çok geniş bir yelpazede çalışmaya devam edeceklerini kaydederek kurulacak mekanizmalarla terörle mücadele, mali suçlar, sanal suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konularında da çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin ülkesine gelen sığınmacılar konusunda yaptığı çalışmaları öven Karner, "Görüşmeler sırasında, sığınmacılarla ilgili ortaya koyduğu çalışmalar konusunda Türkiye'ye büyük saygı duyduğumu ilettim. AB içinde yasa dışı göçten en fazla etkilenen ikinci ülkeyiz. Tabii ki Türkiye'den farklı olsa da bizim için de büyük bir zorluk söz konusu. Bu alanda da Türkiye ile iş birliğimizi yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu insanlar Türkiye üzerinden Batı Balkanlar'dan Avusturya'ya geliyorlar. İnsan kaçakçılarına karşı iş birliğinin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.