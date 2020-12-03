Avusturya Başbakanı Kurz, korona vaka artışlarından gurbetçileri sorumlu tuttu

Avusturya’da hükümet, koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlerini sıklaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, korona ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

AVUSTURYA'DAKİ ARTIŞLARIN SUÇLUSU

Sebastian Kurz, basın kürsüsünde yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının Avusturya'da yaz aylarında düşük olduğunu, şu an ise son derece arttığını belirterek, bunun suçunu gurbetçilere attı.

Kurz açıklamasında "Kısıtlamalardan sonra yaz aylarında çok çok düşük rakamlarımız vardı ve tatilcilerin dönmesi üzerine özellikle kendi memleketinde yazı geçiren insanlar yüzünden enfeksiyonları ülkemize aldık." ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'DA 180 BİN TÜRK VAR

Avusturya, dünyada en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor.

Avusturya’da yaşayan diğer milletler arasında da Almanlar ve Polonyalılar ile birlikte Türkler en kalabalık etnik grup.

Avusturya nüfusu 2020 yılı itibari ile 9 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşların sayısı ise 180 bin dolayında bulunuyor ve bu sayı her yıl artmaya devam ediyor.