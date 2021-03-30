Avusturya aşı için Rusya ile görüşüyor

Başbakanlık, hükümet için gerçekçi bir alternatif olduğuna işaret edilen Rus aşısının tedariki için bu ülkeyle pazarlık yapıldığını duyurdu.

İki ülke arasında imzalanan gizlilik anlaşmasına göre nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve haziran için 200 bin doz alınması için görüşüldüğü ancak nihai satış anlaşması henüz imzalanmadı.

Aşı satın alınırsa, Rus aşısı alan AB'deki üçüncü ülke olacak

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, her türlü olanağın gözden geçirildiğini belirterek "Avusturya’da kullanılacak her aşı güvenilir ve etkili olmak durumundadır" dedi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından test sürecinin sürdüğü Sputnik V aşısının ne zaman onay alacağı henüz bilinmiyor. Avusturya, AB onayı olmadan aşıyı satın alması durumunda, Macaristan ve Slovakya’dan sonra birlik içinde Rus aşısı kullanan üçüncü ülke olacak.