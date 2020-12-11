Avusturya Anayasa Mahkemesinden başörtüsü kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter, düzenlediği basın toplantısında, Mahkemenin, ilkokullarda başın tamamının dini kıyafet ya da sembollerle örtünmesini yasaklayan ve halk arasında başörtüsü yasağı olarak adlandırılan yasaya ilişkin hükmünü açıkladı.

Grabenwarter, aşırı sağcı hükümetin 2019’da yürürlüğe soktuğu ilkokullardaki başörtüsü yasağının eğitim yasasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

"Başörtüsü yasağı ayrımcılığa yol açar"

Grabenwarter, Müslüman öğrencileri hedef alan yasanın, onları eğitim sisteminde ayrımcılığa maruz bırakacağına, Müslüman kız öğrencilerin eğitim şanslarını sınırlama riski oluşturduğu gibi toplumda dışlanmalarına yol açabileceğine dikkati çekti.

Grabenwarter, eğitim sisteminde yalnız Müslümanlara ait bir dini kıyafetin yasaklanmasının bu grubun toplum içinde damgalanmasına neden olacağını söyledi.

"Dini kıyafet eğitimde soruna yol açmaz"

Anayasa Mahkemesinin, iktidarın iddia ettiği üzere dini bir kıyafetin okullarda takılmasının eğitim sisteminde herhangi bir çatışmaya yol açmayacağı görüşünde olduğunu aktaran Grabenwarter, çeşitli din ve dünya görüşleri arasında yalnız İslam dinine ait bir kıyafetin yasaklanmasının eğitim yasasına aykırı olduğunu, bu durumun mağduru çocukların eğitim düzenini bozmadıklarının altını çizdi.

Grabenwarter, Müslümanlara ait bir kıyafetin yasaklanmasının anayasanın tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığının altını çizerek, yasayı yürürlüğe sokan iktidarın temellendirdiği gerekçelerin nesnel olmadığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, "Özetle, yasak, eğitim yasasının 43 paragrafında belirtilen eşitlik ilkesi, düşünce, dünya görüşü ve din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin başörtüsü yasağını öngören yasayı iptal etme kararının Başbakan Kurz tarafından uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Grabenwarter, yasağı mahkemeye taşıyan ailenin 3 bin avronun üzerindeki mahkeme masraflarının eğitim bakanlığınca karşılanmasına karar verildiğini aktardı.

Avusturya'da tartışmalara yol açan ilkokullardaki başörtüsü yasağı Eylül 2019'da uygulanmaya başlanmıştı.