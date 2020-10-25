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Avustralya’da Türkler'e ait camiye saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camisi, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi’ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

Saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.

Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.

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