Avustralya'da sel felaketi: Uyarı üzerine uyarı yapılıyor

Avustralya’da nüfusun yaklaşık üçte birini barındıran Yeni Güney Galler eyaleti, yer yer sele teslim oldu. Evler su altında kaldı, yollar kapandı, enerji nakil hatları zarar gördü.

Uyarı üzerine uyarı

Mart ayında rekor düzeyde yağışın kayda geçtiği bölgede uyarı üzerine uyarı yapılıyor.

Sel felaketinde onlarca kişi kurtarıldı.

Yeni Güney Galler eyaletinde alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Hortum oluştu

Ülkenin en büyük kenti Sydney’in batısında bir banliyöde, hortum oluştu. 30’dan fazla ev hasar gördü,ağaçlar devrildi.

Sydney’e su sağlayan bir baraj da şiddetli yağış sebebiyle taştı. Kent halkına evlerinde kalmaları uyarısı yapılıyor.

Yağışın önümüzdeki birkaç günde de devam etmesi bekleniyor.

Peru'da halk elektriksiz kaldı

Güney Amerika ülkesi Peru’da da sel ve toprak kayması meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki dağlık Piura bölgesinde bazı aileler evsiz kaldı.

Bölgede içme suyu sıkıntısı çekiliyor, halk elektrikten de yoksun kaldı.