Avustralya'da fare istilası: Acil eylem planı istendi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istedi.
Fare istilasının, yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.
Çiftçiler, sayıları yarım milyonu bulan farelerin mahsulleri yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Hükümetten acil eylem planı istendi.
Avustralya'da korkutan görüntü— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 21, 2021
🔹Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti.
🔹Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. pic.twitter.com/Uqk4fdSMIR
Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hastanın, fareler tarafından ısırıldığı bildirildi.
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