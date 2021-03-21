Avustralya'da fare istilası: Acil eylem planı istendi

Fare istilasının, yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Çiftçiler, sayıları yarım milyonu bulan farelerin mahsulleri yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Hükümetten acil eylem planı istendi.

Avustralya'da korkutan görüntü



🔹Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti.

🔹Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. pic.twitter.com/Uqk4fdSMIR