Avustralya’da 50 yılın afeti: 18 bin kişi tahliye edildi

Geçtiğimiz yıl aylarca söndürülemeyen binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınların ardından Avustralya bu kez sele teslim oldu.

Şiddetli sağanak yağış, Sidney çevresinde ve güneydoğu Queensland'da nehirlerin ve barajların taşmasına neden oldu.

8 milyonluk nüfusuyla en kalabalık eyalet Yeni Güney Galler'de 13 ayrı bölgeden 18 bin kişi tahliye edildi.

Başbakan Scott Morrison, "yarım yüzyılda bir yaşanır” denilen felakette tahliyede zorlananlar için yardım yapılacağını açıkladı.

Meteorolojiden kötü haber

Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların süreceğini bildirdi. Yetkililer iki hava sisteminin çarpışabileceği ve çarşamba gününe kadar "yağmur ve fırtına patlaması" yaratabileceği uyarısını yaptı.

Beklenen yağışlar 10 milyondan fazla insanı tehdit ediyor. Felakette ölüm olmamasının mucize olduğu belirtiliyor. Bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Selden etkilenen bölgeler geçtiğimiz yıl 240 gün süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarından etkilenmişti.

Fareler istila etti

Avustralya selin yanısıra fare istilasıyla da uğraşıyor. Milyonlarca farenin kırsal kesimlere akın ettiği belirtiliyor. Farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirten çiftçiler, yetkililerden çare bulunmasını talep ediyor.

Avustralya'da korkutan görüntü



🔹Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti.

🔹Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. pic.twitter.com/Uqk4fdSMIR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 21, 2021

Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşanırken su tükettikleri için 5 bin yabani deveyi, helikopterlerden tüfeklerle öldüren Avustralya hükümetinin fareler konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği merak ediliyor.