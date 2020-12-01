Avustralya askerleri Afganistan'da bunu da yapmış

Avustralya ordusu askerlerinin Afganistan'da öldürülen bir Taliban mensubunun protez bacağından bira içtiği görüntüler büyük tepki topladı. 2009 ylılnda meydana gelen olayın görüntülerin ortaya çıkması yakın zamanda 39 Afganistanlı sivilin Avustralyalı askerler tarafından katledildiği görüntüleri hatırlattı. Resmi makamlar sicili kabarık olan Avustralya ordusunun 2005-2016 yılları arasında savaş kurallarını ihlal ettiği toplam 55 ayrı olayı soruşturuyor.

Üst düzey Avustralyalı özel kuvvetler askerlerinin Afganistan'da öldürülen bir Taliban mensubunun protez bacağından içki içtiği görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Avustralya askerlerin Afganistan'da 39 sivili katletmesinin üzerinden çok geçmeden Avustralya askerlerinin ortaya çıkan bu görüntüleri büyük tepki topladı.

Önce protez bacağı söktüler sonra kadeh olarak kullandılar

Guardian Australia tarafından servis edilen görüntülerin, Afganistan'ın güney kesimindeki Uruzgan ilinin başkenti Tarinkot'ta Nisan 2009'da çekildiği ifade edildi.

Görüntülerde, aralarında aktif olarak görev yapanların bulunduğu bir grup Avustralya askerinin, öldürdükleri bir Taliban mensubunun protez bacağını söktükleri görülebiliyor.

Avustralya askerlerinin bazıları bacakla dans ederken, bazıları ise illegal olarak kurulan bir barda, protez bacağın içine doldurduğu içkiyi içiyor.

Eski bir asker Guardian'a, söz konusu protez bacağın uzun süre saklandığı, bacağın her zaman askerler ile seyahat ettiğini ve sergilendiği, zaman zaman bira içmek için kullanıldığını anlattı.

"ABD bizden daha beterini yaptı"



Öte yandan, Avustralya ordusunun sivil katliamlarına dair yorum yapan askerler, kan donduran ifadeler kullandı. Guardian'a konuşan bir Avustralya askeri, ülkede yapılan insan hakları ihlallerinden bahsederken "Size söyleyebilirim ki Amerikan ve İngiliz askerleri, bizim yaptıklarımızdan çok, çok daha beter şeyler yaptılar."

Afganistan'da 2001 yılında başlayan askeri işgalde NATO koalisyonunun başını ABD ve İngiltere çekiyordu. Ordu savaş suçlarını kabul etmişti Avustralya, Afganistan'daki savaşta yer alan askerlerinin çok sayıda sivili katlettiğine dair bilgileri resmen kabul etmişti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus John Campbell tarafından 18 Kasım'da yapılan açıklamaya göre, 2005-2016 yılları arasında Avustralya askerleri Afganistan'da en az 39 sivili katletti.

23 ayrı olayda, muvazzaf ve emekli Avustralya askerlerinden 19 kişinin 39 sivili öldürdüğünü belirten Campbell, bunun "kabul edilemez olduğunu" dile getirdi. Askerlerin sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edildi. Campbell, söz konusu askerlere yönelik soruşturma başlatılacağını belirtti.

Avustralya'nın sicili kabarık



Afganistan'da ABD öncülüğündeki askeri işgalin en önemli parçalarından birini teşkil eden Avustralya ordusunun sicili kabarık.

Resmi makamlar, Avustralya ordusunun 2005-2016 yılları arasında savaş kurallarını ihlal ettiği toplam 55 ayrı olayı soruşturuyor. Avustralya ordusunun, 2012 yılının Mayıs ayında, Afganistan'ın güney kesimindeki Uruzgan ilinin bir köyünde sivilleri katlettiği anlara dair görüntüler de bu yılın Mart ayında ortaya çıkmıştı.

Avustralya en çok kayıp veren ülkelerden biri



Öte yandan ülkedeki Avustralya askerleri 2007 yılının Ağustos ayında Nazi bayrağı açmış, 2018 yılı Haziran ayında ortaya çıkan skandal infiale sebep olmuştu.

Avustralya, Afganistan'da ABD öncülüğündeki koalisyon içerisinde bulunan ülkeler arasında, en çok kayıp veren 10 ülkeden biri. Bugüne dek ülkedeki çatışmalar ve saldırılarda resmi rakamlara göre toplam 41 Avustralya askeri ölürken, 261 asker ise yaralandı.