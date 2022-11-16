Avukat, cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdü

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde avukat B.O.U'nun görüş sırasında hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine şüpheli avukatın ev ve iş yerinde yapılan aramada, 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.O.U, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.