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Avukat, cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdü

Kocaeli'de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde avukat B.O.U'nun görüş sırasında hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine şüpheli avukatın ev ve iş yerinde yapılan aramada, 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.O.U, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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