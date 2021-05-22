Avrupa'yı Türkiye korkusu sardı

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan yazıda “Ankara tarafından eğitilen bir Libyalı, hayat boyu Türkiye hayranı haline geliyor. Bu durum politik olarak Avrupa için korkutucu” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermesi uluslararası basının gündeminden düşmüyor. UMH güçlerinin Hafter’e karşı elde ettiği başarılar pek çok habere konu olurken, İngiliz basını bu kez Türk Donanması’nın Libya karasularındaki etkisini yazdı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, ‘Türk gemileri, Avrupa’nın Libya sularındaki rolünü zorluyor’ başlıklı bir makaleyle bölgedeki durumu okuyucularına aktardı.

Türkiye’nin Libya Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayan makale, 13 Mayıs’ta bir Türk fırkateyninin Libya’nın Khoms şehrinin 28 mil açıklarında göçmen teknelerine müdahale ettiğini aktardı. Bu operasyon sonucunda Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 97 mülteciyi yakaladığı belirtildi.

‘TÜRKİYE KALPLERİ KAZANDI’

Konuyu The Times’a yorumlayan uzmanlardan Roma’daki ISC Direktörü Gabriele Iacovino, “Türkiye boşluğu doldurdu” ifadelerini kullandı.

İsviçre merkezli Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) analisti Jalel Harchaoui ise Türkiye’nin Libya’da kalpleri ve akılları kazandığını söyledi. Harchaoui, “Ankara tarafından eğitilen bir Libyalı, hayat boyu Türkiye hayranı haline geliyor. Bu durum politik olarak Avrupa için korkutucu” diye konuştu.