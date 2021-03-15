Avrupa'nın ortasında insanlık dışı müdahale

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarken, güvenlik güçlerinin kullandığı at ve köpekleri de göstericileri püskürmek için kullandı.

Hollanda'da uygulanan koronavirüs önlemleri, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Lahey kentinde bir araya gelen göstericiler, seçimlere üç gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere Kovid-19 tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

POLİSLERDEN SERT MÜDAHALE

Atlı ve zırhlı polisler, göstericilere polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler, ellerinde 'Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır' yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda polisi Twitter'den yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğunu ve grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine müdahale edildiğini belirtti.

Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin uyguladığı önlemleri protesto etmek için toplanan bir grup, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı



🔹Polisler göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve güvenlik güçlerinin kullandığı at ve köpekleri de kullandı. pic.twitter.com/iqwVHlUjoB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 15, 2021

Alanda bulunabilecek maksimum kişi sayısına ulaşıldığı gerekçesiyle Lahey kentine gelen tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

HOLLANDA'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Hollanda'da polis, Kovid-19 ile mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Ocak'tan bu yana yapılan protestolara sert şekilde müdahale etmiş ve yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde protestolar sürerken seçimlere toplam 37 parti katılacak.