Avrupa'nın en büyük bulut bilişim şirketi OVHcloud'un tesisinde yangın

Fransız bulut bilişim şirketi OVHcloud'un, Strazburg'taki tesisinde çıkan yangında sunucuların büyük kısmının yok olduğu duyuruldu. Firma, geçtiğimiz günlerde ilk kez halka arz planlarını başlattığını açıklamıştı.

Şirket, gece yarısından kısa bir süre sonra çıkan yangının dört veri merkezinden birini yok ettiğini ve diğerine zarar verdiğini söyledi. Yetkililer, yangın sonrası sunucuların bulunduğu diğer birimlerin de geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Avrupa'nın en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısı ayrıca Fransız hükümeti de dahil olmak üzere müşterilerine yangının ardından felaket kurtarma planlarını etkinleştirmeleri çağrısında bulundu.

Şirket CEO'su Octave Klaba da Twitter'da yaptığı açıklamada, "Şu anda tesise giremiyoruz. Bu yüzden SBG1, SBG3 ve SBG4 çalıştırılamıyor" ifadelerini kullandı.

Halka arz sürecini başlattığını duyurmuştu

Şirket, müşterilerini yangının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendireceğini de dile getirdi.

1999 yılında Klaba tarafından kurulan OVHcloud, pazara hakim olan ABD devleri Amazon Web Services, Microsoft’un Azure ve Google Cloud ile rekabet halinde.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayrıntı vermeden potansiyel bir halka arz sürecini başlattığını açıklayan şirket, Fransa'daki 17, dünya genelindeki ise 32 veri merkezinden biri.