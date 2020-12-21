Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Bu tehlikeli gelişme karşısında hızlı karar alınması gerektiğini kaydeden Schallenberg, İngiltere'den gelecek bütün uçuşların durdurulacağını, bunun için gerekli resmi yazının hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Schallenberg, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer adımlar attığını belirterek, virüsün mutasyona uğramasının Kovid-19’un hala ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Almanya

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.

Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.

Fransa

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.

Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava yolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını bildirdi.

Di Maio, Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, virüsün geçirdiği mutasyon sebebiyle Kovid-19'un yeni formuna ilişkin alarm verdi. Hükümet olarak, İtalyanları koruma yükümlülüğümüz var. İngiliz hükümetine de haber verdikten sonra Sağlık Bakanı ile İngiltere'ye uçuşları askıya alan kararnameyi imzalamak üzereyiz. Önceliğimiz İtalya'yı ve yurttaşlarımızı korumak."

Hollanda ve Belçika da uçuşları durdurmuştu

Hollanda ve Belçika da hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya aldığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.