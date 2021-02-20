Avrupa’da yılda 22 milyon kişi fiziksel saldırı kurbanı; 4 kişiden biri taciz mağduru

Araştırma, Avrupa’da 4 kişi içinde birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8’inin kamuya açık bazı yerlere güvenlik nedeniyle özellikle tek başına gitmekten özellikle itina ettiği gözler önüne serdi.

💬 The great difference between official crime figures & people’s experiences of crime shed light on the true extent of crime in the EU, says FRA’s @MichaelCJT launching our latest #EURightsSurvey results.



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Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83’ü güvenlik nedeniyle bazı sokak, mahallelere, tek başına gitmekten özellikle kaçınıyor.

Merkezi Viyana’da bulunan ajansın araştırması, İngiltere ve Makedonya da içinde olmak üzere AB üyesi ülkelerde yaşayan 35 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi.

Ajansın hazırladığı rapora göre, saldırı (cinsellik içermeyen) erkek kurbanlarının yüzde 42’si, kendilerine saldıranları tanımadığını belirtirken, kadınların yüzde 32’si ise aile veya akrabalarının şiddetine maruz kaldığı şikayetinde bulundu.

Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa’da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırıya maruz kaldığını ortaya koydu.

Araştırma, Avrupa’da 4 kişi içinde birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8’inin kamuya açık bazı yerlere güvenlik nedeniyle özellikle tek başına gitmekten özellikle itina ettiği gözler önüne serdi.

Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83’ü güvenlik nedeniyle bazı sokak, mahallelere, tek başına gitmekten özellikle kaçınıyor.

Merkezi Viyana’da bulunan ajansın araştırması, İngiltere ve Makedonya da içinde olmak üzere AB üyesi ülkelerde yaşayan 35 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi.

Ajansın hazırladığı rapora göre, saldırı (cinsellik içermeyen) erkek kurbanlarının yüzde 42’si, kendilerine saldıranları tanımadığını belirtirken, kadınların yüzde 32’si ise aile veya akrabalarının şiddetine maruz kaldığı şikayetinde bulundu.

Yine tacize uğrayan kadınların yüzde 18’i, uğradıkları mağduriyetin cinsel içerikli olduğunu aktardı.

AB’de yaşayanlar içinde 10 kişiden biri, son 5 yıl içinde hırsızlıktan mağdur olduğu şikayetinde bulunurken, yine aynı oranda kişi banka kartlarıyla ilgili sahtekarlığın kurbanı olduğunu aktardı.

Araştırma, özürlü ve sağlık durumu kötü kişiler arasında kredi kartı sahtekarlığından mağdurların oranının yüzde 14’e çıktığını ortaya koydu.

Euronews Türkçe