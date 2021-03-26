Avrupa'da 'aşı milliyetçiliği' krizi! Fransa: İngiltere şantaj yapıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tartışmalara ilişkin açıklamasında, İngiltere'nin 'aşı şantajı' yaptığını ileri sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin AB'ye COVID-19 aşı ihracatını yasakladığı iddiaları nedeniyle Brüksel'i eleştirmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Johnson açıklamasında, 'Açık konuşayım, tek bir COVID-19 aşısının veya aşı bileşenlerinin ihracatını engellemedik. Bu salgın küresel sağlık mücadelesinde hepimizi aynı tarafa koydu, her türlü aşı milliyetçiliğine karşıyız.' dedi.

Johnson, İngiltere'nin şimdiye kadarki aşı uygulamasının başarısından ve Londra'nın aşının daha adil uluslararası dağıtımı için 'COVAX girişimine yaptığı 548 milyon' £ (760 milyon $) yatırımından' gurur duyması gerektiğini söyledi.

FRANSA: İNGİLTERE ŞANTAJ YAPIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bu ayın başlarında, 'İngiltere'nin COVID-19 aşı ihracatını yasakladığına yönelik AB iddialarına sert tepki gösterse de, Johnson'un açıklaması, tartışmaları bitirmedi.

Bir radyo kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tartışmalara ilişkin açıklamasında, İngiltere'yi 'aşı şantajı' yapmakla suçladı.

Le Drian, "Bu şekilde oynayamazsınız, bu şantaj. İnsanları ilk dozda aşı yaptırmak için acele ettiniz ve şimdi ikinciyi yapamıyorsunuz, çünkü ikincisine sahip değilsiniz.' dedi.

AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI DA İNGİLTERE'Yİ SUÇLADI

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de İngiltere'nin, Birleşik Krallık topraklarında üretilen[koronavirüs]aşılarının veya üretilen aşı bileşenlerinin ihracatına açık bir yasak koyduğunu belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Michel'e yazdığı bir mektupta, "Birleşik Krallık hükümetinin tek bir COVID-19 aşısı veya aşı bileşenlerinin ihracatını engellemediğini" belirtti.

Raab mektubunda, "Birleşik Krallık ihracat yasağına veya aşılara getirilen herhangi bir kısıtlamaya yönelik iddialar yanlıştır. Hepimiz bu salgınla birlikte karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.