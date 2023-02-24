Avrupa'da 3 takımla yola devam! Muhtemel rakipler
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun maçlarının ardından muhtemel rakipler belli oldu.
Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna kalmıştı. Play-off maçlarının ardından muhtemel rakipleri de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;
Manchester United, Juventus, Roma, Sporting, Sevilla, Leverkusen, Union Berlin, Shakhtar
Sivasspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri;
Lazio, AEK Larnaca, Sheriff, Anderlecht, Basel, Lech Ponznan, Fiorentina, Gent
Kura çekimi saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.
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