Avrupa ve Asya'da kuş gribi alarmı

Kümes hayvancılığı sektörünü tehlikeye atan kuş gribi salgını, insanlara da bulaşabildiği için epidemiyologların ilgisini çekiyor.

Çin’de bu yıl içinde 21 insanda H5N6 alt tipinde kuş gribi vakasına rastlandı.

Güney Kore’de 770 bin kümes hayvanının bulunduğu bir kümeste salgın tespit edildi. Bütün hayvanlar öldürüldü. Japonya’da da kış döneminin ilk salgını kaydedildi.

Avrupa’da da Norveç’te bir kümeste vakalar tespit edildi.

Kuş gribi, yaban kuşlar aracılığıyla doğada gezebiliyor.

770 bin kümes hayvanı itlaf edildi

Çin, bu yıl şu ana kadar H5N6 kuş gribi alt tipiyle 2020’de 21 insan enfeksiyonu bildirdi.

OIE, Güney Koreli yetkililerin raporu doğrultusunda, Chungcheongbuk-do bölgesinde bulunan yaklaşık 770 bin kümes hayvanı bulunan bir çiftilikte virüs tespit edildiğini duyurdu.

Hayvanların tamamı itlaf edildi

OIE, Japonya tarım bakanlığının geçen hafta yaptığı bir açıklamayı doğrulayarak, Japonya’nın kuzeydoğusundaki bir kümes hayvanı çiftliğinde 2021 kış sezonunun ilk salgınının bildirdiğini söyledi. Bu salgındaki serotip H5N8 idi.